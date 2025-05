Cisl Sicilia, il segretario generale La Piana: «La Sicilia oggi galleggia fra dati positivi e record negativi»

«La fotografia statistica della Sicilia racconta di una regione da un lato in crescita, dall’altro in stagnazione. E non si tratta di una dicotomia incomprensibile, ma di un dato quasi scontato, perché testimonia in un senso la possibilità concreta di sviluppo, dall’altro la zavorra che l’isola si porta dietro da decenni. La sintesi di questi dati è una, ovvero che un altro futuro è possibile per questa regione e noi vogliamo contribuire a costruirlo insieme alle istituzioni, alle imprese e alla parte migliore dei siciliani». Lo ha detto il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, che oggi all’Hotel San Paolo Palace, ha aperto con la sua relazione il congresso regionale del sindacato, in programma oggi e domani.

Nella relazione congressuale, grande attenzione è stata dedicata al tema della sicurezza sul lavoro, che nell’isola oggi è una grave emergenza. «Da troppo tempo diciamo e il Primo Maggio, da Casteldaccia, l’abbiamo urlato che ogni morte bianca, ogni infortunio sul lavoro, ogni incidente professionale, denunciato o meno, è una vergogna inaccettabile cui si deve porre subito rimedio», ha detto il segretario generale della Cisl Sicilia, ricordando i dati relativi all’isola, che, «come indicato dall’Inail, mostrano un aumento degli infortuni nel 2024, con un incremento del 2,4% rispetto al 2023 nei primi dieci mesi. Questo aumento, seppur lieve, è superiore alla media nazionale, che si attesta allo 0,4 %», scrive la Cisl.