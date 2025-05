Crisi idrica in Sicilia, Webuild propone impianti di dissalazione: «Pronti a investire 900 milioni»

Un investimento interamente privato da quasi 900 milioni di euro per risolvere in due anni l’emergenza idrica in Sicilia. È la proposta avanzata dal gruppo Webuild, attivo anche nella realizzazione del Ponte sullo Stretto, che ha consegnato alla Regione un piano in partenariato pubblico-privato per la costruzione di nuovi impianti di dissalazione.

Per il vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, Giorgio Mulè «la proposta di Webuild alla Regione di realizzare impianti per contribuire a risolvere l'emergenza idrica va accolta col favore che si deve a un'iniziativa positiva per i cittadini dell'Isola». Anche il deputato Alessandro Cattaneo (FI) chiede attenzione: «Credo si debba valutare con attenzione la proposta presentata da Webuild. Può rappresentare una soluzione per garantire l’accesso all’acqua potabile a tutti i cittadini siciliani entro due anni». Dello stesso tenore le parole della sottosegretaria Matilde Siracusano: «È un dramma che ogni anno assilla centinaia di migliaia di siciliani e che mette in ginocchio attività agricole, industriali e zootecniche. Il Ponte sullo Stretto si conferma un attrattore per ulteriori investimenti e opere infrastrutturali. Questa è una grande occasione per la Sicilia».