Fondazione Sicilia, l’Università di Palermo vince il bando Risorse idriche e siccità

È stata l’Università di Palermo ad aggiudicarsi il bando Risorse idriche e siccità, promosso nei mesi scorsi dalla Fondazione Sicilia per fare fronte all’emergenza siccità.

Il bando, dell’importo di 35 mila euro, era rivolto ad università pubbliche e private ed enti di ricerca pubblici con sede in Sicilia. Il nome del progetto vincitore è Water-Safe – Water management, leakage Rehabilitation, and Sustainable Actions For Efficiency (Gestione dell’acqua, ripristino delle perdite e azioni sostenibili per l’efficienza) in partnership con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, l’Amap, Siciliacque e la Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet.

Il progetto di ricerca si propone di sviluppare modelli avanzati di governance e tecnologie innovative per migliorare la gestione delle risorse idriche, con un focus particolare sulla crisi siciliana.

La ricerca affronta due macro-tematiche. Una prima fase prevede l’ottimizzazione della gestione delle reti idriche urbane ed extraurbane per il contenimento delle perdite attraverso modelli di governance avanzati e l’adozione di tecnologie innovative per il monitoraggio e il rinvenimento delle perdite idriche nei sistemi di distribuzione idrica. La seconda fase affronta il tema della gestione delle risorse idriche in periodi di carenza, concentrandosi sulla distribuzione per usi civili e irrigui.