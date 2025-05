Fotografia, Confartigianato: Schirmenti ha vinto in Danimarca il Fep Awards 2025

È Ivan Schirmenti, vice presidente dei Fotografi di Confartigianato Palermo, il miglior fotografo europeo per il Wedding: ha vinto in Danimarca il Fep Awards 2025. Si è svolta a Copenhagen, in Danimarca, la cerimonia di premiazione dei Fep Awards 2025, il concorso europeo annuale della Fep, la federazione europea dei fotografi professionisti, al quale hanno partecipato fotografi di fama internazionale provenienti da tutta Europa.

Schirmenti si è aggiudicato la medaglia d'oro, la Golden Camera. «È stata una grande emozione – commenta il vincitore –, un altro traguardo raggiunto. Un podio con grandi nomi di colleghi internazionali. Una competizione dove sono stati selezionati in prima battuta 490 fotografi di tutta Europa. Poi si è scesi a dieci per ciascuna delle dodici categorie in gara. Alla premiazione – spiega – era presente anche il presidente nazionale dei fotografi di Confartigianato, Corrado Poli. Un segnale forte che ci spinge, come artigiani e piccoli imprenditori, a valorizzarci sempre di più in Europa».

Il Fep Awards 2025 assegnato a Schirmenti è anche un riconoscimento per tutta la categoria dei fotografi di Confartigianato Palermo e di cui Ivan ne è il vice presidente. «Un grande plauso al nostro Ivan Schirmenti per il prestigioso traguardo raggiunto – dice Francesco Baiamonte, presidente dei Fotografi dell’associazione palermitana –. Un’altra tappa importante per Ivan ma anche motivo di orgoglio per il nostro gruppo e la categoria tutta nel nuovo percorso di crescita professionale intrapreso. Un percorso che vede nella qualificazione professionale e l’innalzamento di livello un importante pilastro del rilancio professionale della nostra categoria».