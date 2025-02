Sostenibilità, dalla visione alla realtà: premiato a Milano Federico Lo Presti

Un percorso iniziato nel 2022 con l’obiettivo di trasformare Palermo in un centro di riferimento per la sostenibilità, due anni di lavoro costante e un risultato che oggi si concretizza in un doppio riconoscimento. Federico Lo Presti, funzionario di Cribis e vice presidente di Sicindustria Giovani Palermo ed Enna, ha ricevuto a Milano il «Best Performer Cribis Italia 2024» e il «Best Performer Italia SynESGy 2024», premi che attestano il suo ruolo chiave nella promozione dei valori ESG (Environmental, Social and Governance).

Palermo Capitale della Sostenibilità

La sostenibilità, oggi più che mai, è un principio imprescindibile per il futuro delle imprese e del territorio. Lo Presti è stato tra i promotori di un cambiamento concreto già dal 2022, anno in cui Cribis e Sicindustria hanno lanciato «Palermo Capitale della Sostenibilità», evidenziando il ruolo della Sicilia come seconda regione italiana, dopo la Lombardia, per attenzione alla sostenibilità d’impresa. I dati presentati all’epoca dimostravano che il 15,55% delle imprese siciliane coinvolte nelle filiere produttive aveva avviato un processo di valutazione della sostenibilità, e il 27,15% dei fornitori registrati sulla piattaforma Synesgy era siciliano, segnando un primato per l’Isola. Non si trattava solo di numeri, ma di un nuovo modo di concepire l’impresa: un modello in cui trasparenza, responsabilità sociale e rispetto per l’ambiente diventano pilastri strategici per la crescita economica.