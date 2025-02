Palermo, waterfront del porto: a maggio il primo lotto. Il viceministro Rixi: «Sceglieremo un successore all’altezza di Monti»

«I lavori per la realizzazione del waterfront del porto di Palermo sono in fase di realizzazione: il primo lotto si dovrebbe concludere a maggio, il secondo con un ulteriore anno di lavori». Lo ha detto Pasqualino Monti, presidente dell’autorità di sistema del mare di Sicilia occidentale, a margine del tour nei porti italiani con il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi.

«Siamo in linea con le dinamiche contrattuali, ma abbiamo avuto qualche ritardo con le forniture dell’acciaio. Purtroppo, le acciaierie nel nostro continente soffrono e ci sono stati ritardi nelle consegne. Abbiamo messo in campo un lavoro importante, nonostante al contempo lì ci sia in fase di realizzazione un’altra opera del Comune come l’anello ferroviario: abbiamo trovato un equilibrio per riuscire ad andare avanti», conclude Monti che a giugno concluderà il suo secondo mandato e lascerà Palermo.

«Il post Montì all’autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale sarà un’esperienza che andrà in continuità rispetto a un porto e un sistema che si sta sviluppando in maniera importante. Credo che ci voglia una persona capace che conosca il territorio e che possa continuare un lavoro che ha portato ottimi risultati», ha spiegato Rixi. «Sul nome del successore stiamo discutendo - ha proseguito - mi confronterò con il presidente della Regione, Renato Schifani, per condividere la nomina, così come prevede la procedura. Nelle prossime settimane, dopo aver visitato tutte le autorità portuali, procederemo con le nomine nelle realtà in cui ci sono candidati condivisi», ha aggiunto.