Marineo, all'alberghiero Don Colletto saranno inaugurate nuove cucine e laboratori

Gli spazi sono stati adeguati alle esigenze degli studenti e dotati di attrezzature moderne. L’obiettivo è fornire agli allievi le competenze necessarie per inserirsi in un settore che, da Marineo, ha già visto emergere imprenditori affermati. All’inaugurazione parteciperanno il presidente della Città Metropolitana Roberto Lagalla, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, i docenti e gli studenti.

Una scommessa che l’amministrazione comunale considera strategica: «L’indirizzo alberghiero rientra nelle linee di sviluppo che questa amministrazione si è data – spiega il sindaco di Marineo, Francesco Ribaudo –. Vogliamo valorizzare le tante eccellenze del territorio, sia in termini di prodotti locali che di professionalità già affermate, con una nuova idea di formazione legata alla promozione del lavoro nella nostra zona».

Un nuovo spazio formativo per gli studenti del settore alberghiero e della ristorazione. Il 28 febbraio l’Istituto Don Colletto di Marineo inaugurerà le nuove cucine e i laboratori di sala e bar, frutto di un intervento di ristrutturazione finalizzato a migliorare l’offerta didattica del neonato indirizzo di enogastronomia e ospitalità alberghiera.

«L'inaugurazione delle nuove cucine e dei laboratori è un momento di grande emozione per il nostro istituto - sottolinea la dirigente scolastica Elisa Inglima - Vogliamo creare una realtà che sia non solo un punto di riferimento per la formazione professionale nel comprensorio, ma anche un luogo di promozione delle eccellenze, con un’attenzione speciale all’apprendimento di competenze spendibili nel mondo del lavoro».