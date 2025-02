Palermo, colpo grosso con un gratta e vinci: 500 mila euro con un biglietto da 5 euro in via De Saliba

La fortuna bussa ancora a Palermo. Un biglietto del gratta e vinci «Numerissimi», acquistato nel punto Snai Vincendo di via Antonio De Saliba, ha regalato a un anonimo giocatore la cifra record di 500 mila euro.

La ricevitoria, che si trova nei pressi di piazzale Lennon, è frequentata quotidianamente da numerosi clienti per servizi di pagamento, ricariche telefoniche e acquisto di biglietti per eventi, per cui gli stessi titolari ammettono che sarà difficile individuare il fortunato vincitore.

Quel che è certo è che ha compiuto un autentico colpo grosso pescando uno dei soli 5 biglietti milionari tra gli 38 milioni di tagliandi che sono in circolazione.