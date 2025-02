Tari, la Sicilia è la più tartassata d'Italia: Trapani e Siracusa tra le città più care

La Sicilia si conferma la regione più tartassata dalla Tari. È quanto emerge dall’Indagine conoscitiva sulla tassa sui rifiuti diffusa oggi dalla Uil, che fotografa un quadro allarmante per l’Isola e per l’intero Mezzogiorno. Il costo medio annuo per famiglia supera di gran lunga la media nazionale di 337,77 euro e tocca cifre sensibilmente più alte in diverse città siciliane.

Trapani e Siracusa figurano nella «top ten» delle città italiane più colpite, con rispettivamente 510,98 e 481,46 euro annui. Seguono Catania, che si posiziona quarta fra le città metropolitane con 475,44 euro, Agrigento con 467,86 euro e Ragusa con 420,74 euro. Anche Palermo supera la media nazionale con 344,60 euro, mentre Messina, con 302,60 euro, registra un costo più contenuto rispetto agli altri capoluoghi dell’Isola. Particolarmente significativo è l’aumento registrato a Caltanissetta, che in un solo anno è passata da 250,09 euro a 327,79 euro, segnando un incremento del 31%. Enna si attesta sui 305,89 euro.

L’impatto sul reddito familiare medio è ancora più marcato rispetto ad altre aree del Paese. Secondo il rapporto della Uil, l’incidenza della Tari in Sicilia e nel Sud Italia è pari all’1,34% del reddito netto medio, più del doppio rispetto allo 0,64% registrato nel Nord-Est. A fronte di tariffe tra le più alte d’Italia, l’Isola continua a essere segnata da un sistema inefficiente e da emergenze croniche nella gestione dei rifiuti.