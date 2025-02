Palermo, Amg riprende da via Libertà la sostituzione programmata delle lampade

Gli interventi hanno già interessato diverse aree della città come in piazza Goffredo Mameli, piazza Mordini e piazza Luigi Scalia, e nelle vie La Farina, XX Settembre, Costantino Nigra, Marchese Ugo, Principe di Villafranca, Noto e Sammartino. Sono già stati ricollocati, inoltre, in via XX Settembre, in via Costantino Nigra angolo Garzilli e in via Principe di Villafranca angolo La Farina, tre centri luminosi, dismessi durante l’intervento di ricambio lampade e riparati nelle officine della partecipata.