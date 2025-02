Palermo, Amap vara il piano di pulizia delle caditoie per febbraio

È stato varato dagli uffici tecnici dell’Amap il piano di pulizia delle caditoie per il mese di febbraio. Si tratta di interventi che verranno effettuati in tutte le circoscrizioni della città di Palermo secondo un programma articolato.

«Abbiamo voluto, in accordo con il sindaco Lagalla, contrastare preventivamente i possibili allagamenti stradali - sottolinea Giovanni Sciortino, amministratore unico di Amap- incrementando l'azione di pulizia ordinaria delle caditoie per ciò che è di competenza dell’azienda e che non riguarda di conseguenza la pulizia di superficie. Tutto ciò in uno dei periodi della stagione tradizionalmente più soggetti a precipitazioni atmosferiche. Una serie di interventi di prevenzione effettuati in ogni zona critica della città e che si integra con il piano di telecontrollo dei sottopassi che ne consente la chiusura in presenza di condizioni di rischio per i cittadini».