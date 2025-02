Borse di studio e posti letto, «numeri record» per Ersu Palermo

Dall'erogazione di oltre 11 mila borse di studio ai quasi mille alloggi assegnati. Sono numeri importanti con traguardi inediti quelli che l'Ersu Palermo, l’ente regionale per il diritto allo studio universitario, ha tracciato nel suo bilancio di attività del primo anno di governance. Il Consiglio di Amministrazione, guidato da Margherita Rizza e composto dai rappresentanti degli studenti Irene Ferrara, Giovanni Milisenda e Francesco Salatiello, insieme alla rappresentante dei docenti Valeria Militello, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti che hanno garantito agli studenti universitari e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (Afam) della Sicilia occidentale un accesso sempre più equo e inclusivo all’istruzione.

Oltre 11 mila borse di studio

Uno dei risultati più significativi che viene evidenziato dall'Ersu riguarda l’erogazione delle borse di studio. «Per l'anno accademico 2023/2024, durante l'anno solare 2024, si è completato il pagamento degli assegni arrivando al 100% degli studenti risultati idonei: 11.723 numero borse di studio erogate complessivamente per il concorso, con importi che arrivano fino a circa 6.000 euro nel caso degli studenti fuorisede, con un importo complessivo erogato di 40,49 milioni di euro. Per il concorso 2024/2025 in corso di svolgimento, l’ERSU sta lavorando per raggiungere il 100% delle borse di studio erogate, un traguardo senza precedenti in termini numerici che coinvolgerebbe ben 12.895 studenti risultati idonei. Questo obiettivo rappresenta un impegno concreto verso la promozione dell'istruzione e della formazione di qualità, reso possibile grazie alle sinergie con il ministero dell'Università, guidato da Anna Maria Bernini, e con il governo regionale guidato da Renato Schifani. Per l'anno accademico in corso 2024/2025, in base alle risorse disponibili sono state già pagate, a dicembre 2024 scorso, numero 9.841 borse di studio».