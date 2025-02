Chiude il negozio Miroglio a Carini, Uiltucs e Fisascat: salvi 9 posti di lavoro

Salve nove lavoratrici del gruppo Miroglio impiegate presso il punto vendita del centro commerciale Poseidon di Carini. Lo comunicano la Uiltucs Sicilia e la Fisascat Cisl Sicilia. L’azienda aveva annunciato l’imminente chiusura per il mancato rinnovo dell’affitto dei locali ma grazie all’azione dei sindacati le lavoratrici sono state ricollocate e sono stati inoltre scongiurati i trasferimenti oltre regione.

“Dopo una lunga e difficile trattativa possiamo ritenerci soddisfatti del risultato raggiunto che ha permesso di salvaguardare tutti i posti di lavoro – commentano Ida Saja, segretario generale della Uiltucs Sicilia e Stefano Spitalieri, segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia - un risultato raggiunto a seguito all’ultimo incontro che si è svolto nei giorni scorsi per trovare soluzioni alla ricollocazione dei dipendenti presenti all’interno del punto vendita del centro commerciale Poseidon di Carini".

"Nel mese di novembre, infatti – spiegano Saja e Spitalieri - la società ci aveva comunicato informalmente della decisione del centro commerciale Poseidon di non rinnovare il contratto di affitto e la conseguente chiusura del punto vendita di Carini, con grave rischio per le lavoratrici impiegate. Dopo numerosi incontri volti a trovare soluzioni condivise per la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali, possiamo dichiarare ampia soddisfazione circa l’esito della trattativa. Tutte le lavoratrici coinvolte saranno ricollocate nei diversi punti vendita di Palermo facenti parte del gruppo Miroglio”.