Autostrada Palermo-Catania, lavori tra Villabate e Bagheria: limiti e disagi fino al 15 aprile

Sarebbe dovuto partire da tempo, ma solo da lunedì 3 febbraio prenderà ufficialmente il via il cantiere per la manutenzione straordinaria della carreggiata in direzione Palermo dell'autostrada A19. Gli interventi riguarderanno l’adeguamento delle barriere di sicurezza nel tratto compreso tra gli svincoli di Bagheria e Villabate, dal km 5,950 al km 5,480. Un'operazione da 4,6 milioni di euro che porterà anche inevitabili disagi alla circolazione.

I lavori rientrano nel piano di messa in sicurezza dell’A19 promosso da Anas in sinergia con il presidente della Regione e Commissario straordinario per l’autostrada, Renato Schifani. L’obiettivo è concludere gli interventi prima dell’estate riducendo quanto possibile i disagi per gli automobilisti.