Filiale Unicredit apre a Palermo nei locali dello storico negozio Niceta

Aprirà un’agenzia di Unicredit in quello che un tempo era uno dei negozi storici dell’abbigliamento a Palermo di proprietà dei Niceta. Ad essere trasferiti sono gli uffici di Unicredit che attualmente si trovano in via Roma 183, nello storico palazzo del Banco di Sicilia messo in vendita e che forse ospiterà un albergo.

Il negozio Niceta è stato tra i beni sequestrati alla famiglia dei commercianti palermitani dalla sezione misure di prevenzione diretta dall’ex giudice Silvana Saguto. Beni che sono stati restituiti. Quello di Niceta non è l’unico cambiamento che la via Roma sta subendo. All’interno dello storico e sontuoso Palazzo Monteleone, ex sede del Credito italiano, approda Deichmann.

L’antica dimora dell’aristocrazia siciliana, che si trova fra piazzetta Due Palme e via Monteleone, per anni sede del Credito Italiano, ospita al suo interno lo store di uno dei retailer di calzature più grossi d’Europa.