Proclamato lo stato agitazione dei lavoratori al teatro Biondo di Palermo: gli incrementi professionali promessi non ci sono ancora

Inoltre, nonostante l’intervento del presidente Gianni Puglisi del luglio 2024, Slc Cgil e Uilcom Uil continuano a registrare la mancata esigibilità degli accordi presi. Quello dei sindacati non vuole essere una messaggio rivolto alla direttrice uscente Pamela Villoresi ma a chi in questi anni ha tenuto i rapporti con i sindacati e con i dipendenti, il vicedirettore Mauro Lo Monaco.

«Negli ultimi anni con il Teatro Biondo abbiamo registrato fasi alterne nei rapporti relazionali. Da una parte - dicono il segretario generale Slc Cgil Palermo Fabio maggio - siamo riusciti a siglare accordi importanti per mettere in sicurezza il teatro e incrementare gli organici eliminando una parte di precariato. Ma dall’altra denunciamo l’inasprimento del clima aziendale, alimentato dai capi reparto e capi servizio e da chi esercita la delega sul personale».

«Gli incrementi professionali promessi non sono ancora avvenuti, la banca ore non è stata normata e continua a esserci un uso strumentale dello straordinario - aggiungono per le segreterie territoriali di Slc Cgil e Uilcom Fabio Maggio e Giuseppe Tumminia assieme alle Rsu -. Nell’area tecnica continuano a non essere rispettati i tempi e le modalità previste dal Ccnl per lo spostamento del giorno di riposo e il diritto all’informativa sindacale viene ritenuto una mera perdita di tempo».