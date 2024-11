Palermo accoglie la Community Drupal: Kick Off nel giardino della Digital Agency IM*MEDIA

Drupal è una delle piattaforme CMS (Content Management System) open- source più potenti e flessibili, utilizzata da sviluppatori in tutto il mondo per creare siti web avanzati e dinamici, ideali per aziende e organizzazioni di ogni dimensione. Oltre a essere estremamente scalabile e personalizzabile, Drupal offre sicurezza e modularità, rendendolo ideale per progetti complessi e in continua evoluzione.

Abbiamo scelto di ospitare questo evento nel giardino della nostra sede a Palermo. IM*MEDIA, un'agenzia digitale di riferimento in Italia, che da 30 anni affianca i brand nello sviluppo di progetti digitali che integrano Branding, Web, E-commerce, Web Marketing, Social Media Marketing e App. Un ambiente perfetto, quindi, per un evento che vuole promuovere la crescita della comunità tech in città.

«Siamo entusiasti di annunciare il lancio del Palermo Drupal Meetup, una nuova community per sviluppatori, appassionati e curiosi della piattaforma open-source Drupal. Questo primo incontro, ospitato da IM*MEDIA, segna un nuovo capitolo per la digitalizzazione della città di Palermo, che si arricchisce di un'altra community internazionale, in linea con il dinamismo tecnologico che caratterizza sempre di più il capoluogo siciliano.

Agenda dell'evento

Durante l'evento, si terranno tre sessioni di circa 15-20 minuti ciascuna, tra cui una con un ospite internazionale: Drupal 11: Cosa c'è di nuovo Relatore: Giuseppe Piazza , Back-end developer,

Drupal Tech Lead di IM*MEDIA

Scopriamo le nuove funzionalità e miglioramenti di Drupal 11, la versione più recente, e come queste possano arricchire i nostri progetti. Un nuovo pacchetto per VSCode per creare Drupal recipe" Ospite Internazionale: Marcelo Vani, Drupal Architect presso Acquia UK (in collegamento Meet) Marcelo ci guiderà nella scoperta di un pacchetto per Visual Studio Code che semplifica la creazione delle "recipe" di Drupal, offrendo suggerimenti utili per ottimizzare i flussi di sviluppo.

Integrazione dell'intelligenza artificiale con Drupal: il modulo AI" Relatore: VincenzoGambino, Drupal Architect, Senior React Developer and Speaker. Connettendo Drupal a

modelli AI come OpenAI e Ollama, il modulo consente di generare testi, creare immagini e analizzare contenuti, supportando funzioni avanzate basate sull'intelligenza artificiale.

Perché partecipare

L'incontro è un'occasione imperdibile per connettersi con sviluppatori, designer e appassionati di Drupal, condividere idee, discutere delle ultime novità e best practice nel mondo Drupal, e collaborare su progetti comuni. Non è necessario essere un esperto.