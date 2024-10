Palermo, assistenza disabili nelle scuole: le cooperative proclamano lo stato agitazione

Proclamano lo stato di agitazione le cooperative che garantiscono i servizi di autonomia, comunicazione e trasposto e siam per conto della Città Metropolitana di Palermo per i disabili nelle scuole superiori.

«A nome e per conto delle cooperative associate l’Arca, Iside, Ats La Giostra della Vita e Salute & Assistenza, Amanthea, che erogano in regime di accreditamento per Città Metropolitana i servizi, proclamano lo stato di agitazione a causa dei notevoli ritardi dei pagamenti, che vedono costrette le stesse ad anticipare per diversi mesi, senza incasso alcuno, tutti i costi del servizi - si legge in una nota di Cesare Arangio presidente del comitato territoriale di Palermo -. Primo tra tutti quello del personale, che tra le suddette imprese ammonta a circa 640 unità con un’esposizione che ad oggi supera i 4.500.000 di euro senza tra l’altro poter ricorrere alla strumento bancario dell’anticipazione su fattura».

«Questa incresciosa situazione, già da tempo portata alla vostra attenzione, nonostante i tentativi di concertazione, che ad oggi non hanno sortito nessun effetto, rischia di mettere in serio pericolo il proseguimento dei servizi, che, oltre a penalizzare le cooperative e i loro lavoratori, porterebbe ad una nefasta conseguenza verso i circa 900 disabili assistiti, con gli immaginabili effetti di natura sociale - prosegue la nota -. Pur nel rispetto delle procedure previste dal disciplinare e dal contratto, chiediamo con urgenza una soluzione, anche di natura temporanea, che possa garantire la liquidità necessaria a rendere economicamente sostenibile l’erogazione dei servizi».