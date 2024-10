Riconoscimento dei superminimi, 13 lavoratori vincono la causa con Tim

Un gruppo di 13 lavoratori, iscritti alla Slc Cgil Palermo, patrocinati e difesi dall’avvocato Pietro Vizzini, ha vinto anche in secondo grado il ricorso contro l’assorbimento dei superminimi individuali operato da Tim. La Corte d’Appello, ne suo dispositivo, conferma la sentenza emessa in primo grado e condanna la Telecom anche a rifondere le spese legali.

«Abbiamo condannato e combattuto fin da subito - dice il segretario generale Slc Cgil Palermo, Fabio Maggio - questa azione arrogante e prepotente adottata dal management di Tim che, in occasione del rinnovo del contratto di lavoro del 2017, non ha riconosciuto l’aumento salariale conquistato con la contrattazione collettiva, assorbendolo dai premi che la stessa azienda aveva riconosciuto ai lavoratori molti anni fa, diventati parte integrante del salario mensile».

«Sono stati anni che hanno visto il susseguirsi di piani industriali disastrosi - aggiunge Maggio - e di scelte governative, folli che hanno portato allo smembramento in due società: quella che era un tempo la Sip, poi sdoppiata in Telecom e Tim, gruppo che adesso ha venduto la sua rete a un fondo americano. Visti gli infruttuosi risultati negoziali, insieme a un gruppo di nostri iscritti abbiamo quindi intrapreso il percorso giudiziale, che ha visto l’azienda soccombere in primo grado prima e in appello oggi».