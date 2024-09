Ast, il nuovo presidente è il commercialista Virgara

Alessandro Virgara è il nuovo presidente dell’Azienda siciliana trasporti. L’assemblea dei soci, su indicazione della presidenza della Regione, in qualità di socio unico, ha ratificato la nomina del commercialista. Il neo presidente resterà in carica fino all’effettiva trasformazione in house dell’azienda che dovrebbe concludersi in 4-5 mesi.

«Il mio governo - dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - è impegnato nel rilancio di Ast e per questo ha fortemente voluto la norma, votata dall’Assemblea regionale siciliana, che ha stabilito la trasformazione in società in house e la ricapitalizzazione, subordinata alla presentazione di un piano di risanamento aziendale».

«Attraverso la nomina di un professionista di acclarata competenza qual è Alessandro Virgara - aggiunge l’assessore dell’Economia, Alessandro Dagnino - poniamo le basi per la costruzione di un percorso che punti all’efficienza, alla qualità dei servizi e alla salvaguardia dei lavoratori».

Classe 1973, palermitano, Virgara è dottore commercialista e consulente del Tribunale di Palermo, dal quale ha assunto più volte l’incarico per l'amministrazione giudiziaria di imprese sottoposte a sequestri preventivi, e coadiutore dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Nella sua carriera professionale vanta numerose attività di direzione aziendale nonché di amministrazione straordinaria di nomina prefettizia. È inoltre esperto di gestione della crisi di impresa.