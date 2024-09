Palermo, la navetta dell'aeroporto non è climatizzata. Schifani: «Ingiustificabile». Gesap chiede chiarimenti

«Un pessimo biglietto da visita per le migliaia di cittadini e turisti che ogni giorno arrivano o partono dall’aeroporto di Palermo. Non è assolutamente giustificabile che, sulla navetta di collegamento dal gate all’aereo, l’aria condizionata non funzioni. Di questo di servizio informerò i vertici della Gesap e dell’Enac per esprimere il mio più vivo disappunto per la situazione di grande disagio subita da numerosi passeggeri, considerata soprattutto la temperatura elevata all’interno del veicolo», aveva detto Schifani, che in partenza dall’aeroporto di Palermo per raggiungere Rimini con un volo della compagnia Ryanair, è stato, insieme ad altre decine di viaggiatori, sfortunato testimone del disservizio.

«Trattandosi di un servizio essenziale per il comfort dei passeggeri - aveva aggiunto il governatore - sarebbe opportuno garantire il perfetto funzionamento dell’aria condizionata o provvedere tempestivamente alla risoluzione di eventuali guasti. Auspico che possano essere presi provvedimenti immediati per evitare che tali disagi si ripetano in futuro e per migliorare la qualità dei servizi offerti ai clienti».

E la Gesap ha subito risposto promettendo un intervento immediato. «A seguito della segnalazione di notevole disagio subita dai passeggeri del volo Ryanair di oggi per Rimini (FR09119), per l’assenza del sistema di aria condizionata sul bus interpista, Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, ha chiesto alla società dei servizi di handling che si è occupata del volo i necessari chiarimenti sull'accaduto e l’impegno a incrementare e ottimizzare i processi di ciclicità manutentiva degli automezzi già esistenti necessari per rendere i servizi all’utenza sempre più efficienti», si legge in una nota della società.

Intanto, lunedì 9 settembre è stato convocato un incontro tra Gesap e la società dei servizi di handling che, nel frattempo, ha annunciato l’arrivo di un nuovo bus interpista entro la prossima settimana e di un secondo bus entro venti giorni.