Vertenza ex Blutec, Fim Cisl: «Si va finalmente verso una soluzione»

Si è tenuto in oggi in videoconferenza l’incontro della procedura ex-art 47 per la cessione del ramo di azienda Blutec, in amministrazione straordinaria, verso la Pelligra Holding Italia. Al tavolo, oltre al dipartimento lavoro della Regione, Pelligra Holding, i commissari straordinari e le organizzazioni sindacali, presenti i rappresentanti dell’Inps, per analizzare i costi generali del percorso individuato di Isopensione per i 190 lavoratori ancora senza prospettive e in carico all’amministrazione straordinaria. «Proprio su quest’ultimi come sindacato abbiamo sempre ribadito al tavolo di trattativa con Pelligra devono tenersi all’interno della vertenza Blutec», dice la Fim Cisl.

«Siamo consapevoli - aggiungono il coordinatore nazionale Fim Cisl Marco Giglio e il segretario Palermo-Trapani della categoria Antonio Nobile - che ci troviamo vicini a una possibile soluzione positiva della vertenza, ma per farlo serve concretizzare gli ultimi passi nei tempi che ormai sono diventati strettissimi. C’è la necessità di supportare l’investitore, ma al contempo garantire a tutti i lavoratori un percorso certo. Sia la Regione che la Pelligra Holding hanno confermato la volontà di impegnarsi alla soluzione purché sia chiara la gestione dei costi su cui si stanno elaborando le ultime posizioni Inps».