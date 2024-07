Depurazione, pubblicato il bando di gara per l’impianto di Misilmeri

È on line il bando di gara dei lavori per l’adeguamento e il potenziamento dell’impianto di depurazione del Comune di Misilmeri. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 18 settembre 2024 alle ore 15.00. Ad annunciarlo è il Sub commissario per la depurazione Toto Cordaro.

«L’intervento - dice - prevede il potenziamento e l’adeguamento dell’impianto di depurazione esistente, con l’adeguamento all’effettivo carico generato. I lavori della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari al depuratore comunale saranno ripresi entro il mese di agosto prossimo». Nei mesi scorsi il Commissario Straordinario Unico per l’emergenza depurazione Fabio Fatuzzo ha provveduto all’approvazione del progetto esecutivo per un importo dei lavori di euro 14.222.322,49 e tramite la centrale di committenza Invitalia S.p.A. ha portato avanti le procedure per bandire la gara dei lavori.