Salta l’incontro, all’aeroporto di Palermo la Cisal proclama lo stato di agitazione dei dipendenti di Gh

Stato di agitazione dei dipendenti dell’azienda Gh che si occupa dei servizi handling (l'assistenza a terra agli aerei e ai passeggeri, durante la sosta negli aeroporti) allo scalo Falcone Borsellino. A proclamarlo l’organizzazione sindacale Legea, aderente alla Cisal, per le mancate risposte dell’azienda sui carichi di lavoro, i mezzi in dotazione di Gh, i turni di lavoro. «Era previsto per il 26 luglio - dice il sindacato - un nuovo incontro per affrontare i temi al centro della trattativa -, l’azienda più volte contattata via mail, via pec, è risultata essere assente al tavolo trattative dell’incontro programmato. Abbiamo proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale inforza a Gh Palermo».