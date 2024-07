Quattro studentesse siciliane scelte per uno stage nel salone aperto a Santa Flavia da Federico Fashion Style

C'erano poi i vertici di Euroform, la scuola professionale dalla quale provengono le quattro allieve selezionate da Federico: la palermitane Giada Mistretta e Federica Burgarello, Alba Chiarello di Sciacca e Lache Andreea Yoana di Agrigento. «È una grande opportunità per loro - spiega Egizia Brazzo, responsabile Euroform per il settore del benessere - sia per l'aspetto formativo, sia perché, al termine dei due mesi di stage, Federico potrà decidere se portarle con sé nei saloni già aperti nel resto d'Italia».

Sarebbe la realizzazione di un sogno, un'occupazione stabile e di alto livello nel settore desiderato. Ma le ragazze per il momento si preoccupano soprattutto di apprendere. «Spero di imparare tanto - dice Giada Mistretta - e che Federico possa insegnarmi molti segreti. Siamo ancora giovani e dobbiamo per ora puntare a migliorarci sempre più». Di certo c'è che per essere selezionate hanno dovuto superare una concorrenza di quasi un centinaio di candidate provenienti da tutta la Sicilia. «Le nostre quattro talentuose studentesse - afferma con soddisfazione il presidente della Scuola delle professioni Euroform, Salvatore Licata - lavoreranno fianco a fianco con professionisti di fama nel settore della moda e del beauty. Questa collaborazione non solo valorizza il talento e la dedizione delle nostre allieve, ma rafforza anche il nostro impegno nel fornire un'educazione di eccellenza e opportunità concrete di inserimento nel mondo del lavoro».

Nel video realizzato da Ludovico Gippetto le dichiarazioni di Federico Fashion Style, Egizia Brazzo, Giada Mistretta, Valeria Marini e Aida Yespica