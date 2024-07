A Palazzo Riso Racconti sostenibili: creare network per un futuro green, un confronto tra esperti del settore tessile

Per farlo Albamedia, la società fondata dai fratelli Gioia e Alberto Gange già editori di Zoemagazine e Oplà Magazine, aveva scelto di utilizzare come traino il collettivo Trame Siciliane, sigla creata 11 anni fa per unire i produttori siciliani che operano con una visione green. Oggi grazie all’esperienza delle precedenti edizioni il progetto 2024 si declina in tre direttive: Educational/ Talk /Portfolio Review e si apre ad una pluralità di spettatori trasformandosi in Racconti Sostenibili, un format digitale che raccoglie anche le testimonianze dei designer siciliani coinvolti.

Gli abiti, gli accessori, i gioielli, fanno parte integrante della nostra cultura, parlano di noi, con i loro stili datano le nostre esistenze, ci ricordano abitudini di vita, passioni, luoghi, sentimenti. Oggi però l’industria del tessile pur essendo una delle più redditizie del pianeta è allo stesso tempo una delle più inquinanti della terra. Questi sono alcuni degli spunti che hanno indirizzato la scelta di Albamedia di coinvolgere gli stakeholders di settore già nel 2023 in un talk dal titolo: La Sostenibilità Etica: Creare Network per un Futuro Green.

Lunedi 8 luglio 2024 alle 17.30 nell'atrio di Palazzo Riso Museo Regionale di Arte Contemporanea si confronteranno in un talk Evelina De Castro Direttore di Museo Riso, Sara Maino Sozzani Creative Director della Fondazione Sozzani, Maurizio Cellura direttore del Centro per la Transizione Ecologica e la Sostenibilità dell'Università di Palermo, Clementina Cordero di Montezemolo Fondatrice di Yolk™, Camilla Fasoli Art Director di Vimar 1991, società acquisita nel 2020 dalla Maison Chanel nell'ottica dello sviluppo di progetti legati all'economia circolare, Eileen Akbaraly Founder di Made For a Woman e Lily Clempson Founder di Lilyeve.

Inoltre sarà l'occasione per raccontare il progetto intrapreso da Albamedia, con la collaborazione di Yolk™, per la sensibilizzazione degli studenti nella fascia di età 10-14 attraverso il coinvolgimento delle scuole per la creazione di una coscienza critica sull’acquisto. L’idea da cui parte il progetto è che dietro l’oggetto di consumo ci sia non solo un processo di produzione ma anche una fase di progettazione creativa in cui società, cultura e arte interagiscono tra di loro. Coinvolte nell’experience con i ragazzi il caporedattore Moda di Grazia Carlotta Marioni, il direttore responsabile di Flo Elisabetta Barracchia e Giglio group che ha permesso di visionare il suo archivio vintage insieme ad una selezione di capi sostenibili.