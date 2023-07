Twin System, nuova concessionaria Peugeot a Palermo

Con l’ingresso di Peugeot a partire da luglio 2023 Twin System arricchisce la propria offerta di automobili dedicate ad una clientela che fa della sportività, dell’eleganza e della qualità i pilastri per la scelta della propria vettura da utilizzare nella vita di tutti i giorni. La nuova apertura di Peugeot nel nuovo showroom di Twin System in via Aci 6 a Palermo (traversa di via Uditore) segna così un passo importante delle due famiglie imprenditoriali Lo Cascio-Provenzano nell’automotive siciliano, testimonianza dell’impegno ed esperienza di oltre 30 anni nel settore.

Mobilità a 360 gradi, efficienza, tecnologia, convenienza. Tutto questo e tanto altro è il mondo di Twin System, all’avanguardia assoluta nella fornitura di veicoli e servizi di vendita e post-vendita, rappresenta oggi la massima evoluzione delle concessionarie automobilistiche siciliane. La nuova Concessionaria Peugeot Twin System sarà gestita da un team di professionisti altamente qualificati e appassionati, pronti a fornire consulenza esperta e assistenza personalizzata ai clienti. Oltre alla vendita di veicoli, la concessionaria offrirà anche servizi di assistenza post-vendita, pezzi di ricambio originali e accessori, garantendo un'assistenza completa e affidabile per i proprietari di auto Peugeot. Il design accattivante e il fascino sono un valore centrale e una risorsa strategica per il brand Peugeot, i prodotti sono e saranno incredibilmente attraenti con caratteristiche e tecnologia accattivanti.

Dal luglio si potrà visionare l’intera gamma nella concessionaria Peugeot Twin System a Palermo, ed in particolare, tra i principali modelli, solo per citarne alcuni, la nuova Peugeot 208, una compatta dinamica e ricca di tecnologia, ideale per la vita urbana, nonché la Peugeot 3008, un SUV moderno e versatile, apprezzato per il suo design audace e le prestazioni avanzate. Infine, la concessionaria offrirà la nuovissima Peugeot 508, una berlina elegante e raffinata, perfetta per chi cerca un'auto di classe e prestazioni superiori.

Lo Cascio-Provenzano, le due famiglie imprenditoriali visionarie dietro questa nuova apertura, vantano una solida esperienza nel settore dell'Automotive in Sicilia e si sono distinti per la loro dedizione, competenza e attenzione al cliente. L'introduzione del marchio Peugeot nella loro rete di concessionarie rappresenta una decisione strategica che mira a soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori siciliani e a offrire un'ampia gamma di veicoli innovativi, efficienti ed eleganti.

«Il lancio della concessionaria Peugeot a Palermo rappresenta un momento entusiasmante per noi», hanno dichiarato il duo Lo Cascio-Provenzano. «Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti siciliani l'eccellenza e l'affidabilità che il marchio Peugeot rappresenta nel settore automobilistico. Siamo sicuri che questa partnership ci consentirà di raggiungere nuovi livelli di successo e soddisfazione dei clienti».