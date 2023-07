Innovazione e sicurezza delle vetrate: un settore in crescita

In un'epoca in cui il design e la sicurezza sono diventati prioritari, il settore delle vetrate ha subito una vera e propria rivoluzione. Filippo Neri, professionista esperto nel campo delle vetrate, ha giocato un ruolo fondamentale nel portare innovazione e qualità.

"Negli anni '90, Palermo ha assistito a una modernizzazione dei negozi che ha visto la sostituzione delle vecchie serrande metalliche con vetrate di grande specchiatura e profili in acciaio inox - afferma -. Questa innovazione non solo ha apportato un miglioramento estetico, ma ha anche garantito maggiore sicurezza grazie alla collaborazione tra serramentisti e vetrai, nonché grazie all'innovazione nella produzione del vetro stesso. I nuovi processi di tempra e stratificazione hanno consentito di soddisfare ogni esigenza di sicurezza ed estetica".

Tuttavia, con l'aumento della domanda, si è assistito anche all'emergere di serramentisti e arredatori improvvisati, in collaborazione con vetrai compiacenti che, per ottenere più commesse, abbassavano i prezzi a scapito della qualità. Questo ha portato a un’errata definizione del semplice vetro antinfortunistico, con il termine "antisfondamento" e hanno solo creato confusione. Ad oggi questa definizione ambigua e poco professionale vige, ma è palesemente insignificante.

È importante notare che il vetro e i serramenti sono classificati in base a specifiche categorie e classi di appartenenza, che consentono di identificare la tipologia più adatta in base alla posizione, all'ambiente di installazione (privato o pubblico), all'isolamento e alle dimensioni, tra gli altri fattori. Purtroppo, a causa di scelte sbagliate dovute a una scarsa conoscenza delle diverse tipologie di vetro e delle norme di settore, il vetro ha perso credibilità, e contro ogni etica professionale è stato ingiustamente accusato di non assolvere le sue funzioni specifiche.

Già negli anni '90 esistevano vetri quasi invulnerabili e sicuri, in grado di resistere a danni e scheggiature e difficilmente soggetti a sfondamenti. Fin da quel periodo, la mia filosofia di lavoro si è basata sull'innovazione e sulla professionalità. Sebbene i preventivi potevano essere apparentemente più alti rispetto a quelli dei concorrenti, le mie scelte miravano a soddisfare appieno le esigenze dei clienti, anche se ciò significava rinunciare a commesse di una certa importanza, al fine di preservare la credibilità del vetro e dell’artigiano e prevenire gli attuali problemi derivanti dall'installazione di vetri semplicemente antinfortunistici etichettati come antisfondamento.

"L’esperienza mi ha insegnato che affidandosi a professionisti che si attengono alle norme relative al vetro, i clienti possono ottenere un risultato personalizzato e di alta qualità - continua Filippo Neri -. È possibile avere vetrate di nuova generazione con prestazioni eccezionali in termini di comfort abitativo, caratteristiche antirumore, termiche, antinfortunistiche (2B2), anti-caduta nel vuoto (1B1), antieffrazione e antivandalismo (da P1 a P8), nonché resistenti ai proiettili (BR)".

Le grandi case produttrici come Pilkington, Saint Gobain, AGC, Guardian e altre hanno sviluppato molteplici innovazioni nel corso degli anni grazie alla ricerca. Pertanto, nella scelta del vetro, è fondamentale fare riferimento alle norme che forniscono le giuste direttive. Alcune delle norme più importanti da considerare includono: garantire la massima sicurezza, contrastando i tentativi di furto e gli atti di vandalismo che coinvolgono lo sfondamento delle vetrine. Ci sono stati casi in cui, dopo la sostituzione del vetro, gli intrusi sono stati sconfitti, come è dimostrato dalle telecamere di sorveglianza che hanno registrato la loro incapacità di sfondare il vetro costringendoli a rinunciare.

Un aspetto spesso trascurato è l'impatto fiscale positivo. Alcuni tipi di vetri possono beneficiare di un abbattimento del 50% del costo e di bonus legati alla sicurezza e al risparmio energetico, che possono rappresentare un incentivo per la scelta di vetrate di alta qualità.

"Ho dimostrato con successo che la scelta consapevole di vetrate innovative e sicure può garantire sia estetica che protezione - conclude -. Negli anni su questo argomento ho organizzato diversi meeting e open day con la partecipazione di aziende produttrici, di professionisti e dell’Università degli Studi di Palermo, con la quale abbiamo portato avanti alcuni progetti di ricerca. In un'epoca in cui la sicurezza e il design si incontrano, il settore delle vetrate guidato da esperti qualificati offre soluzioni su misura che garantiscono comfort abitativo e protezione. La trasparenza e la sicurezza del vetro rimangono le parole chiave di questa innovazione".