Protezione dei sistemi informatici e prevenzione dei crimini: patto tra Amg Energia e polizia postale

Proteggere i sistemi informatici e le reti telematiche che supportano le attività di AMG Energia spa in quanto infrastrutture sensibili di interesse pubblico. É questo l’obiettivo del protocollo d’intesa che è stato sottoscritto oggi tra AMG Energia e Polizia postale: insieme per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici che potrebbero colpire i sistemi informativi della public utility che si occupa di distribuzione metano, pubblica illuminazione ed energia. Il documento è stato firmato dal presidente di AMG Energia, Francesco Scoma, e dal dirigente del Centro operativo sicurezza cibernetica della polizia postale e comunicazioni Sicilia occidentale, Marco Scarpa. Presenti per AMG Energia il dirigente Eugenio Gioé assieme al responsabile "ICT & Security" Francesco Puccio, per la Polizia postale la vice ispettrice Barbara Allegra.

“Siamo soddisfatti di questa intesa che arriva alla fine di un percorso fatto di incontri tecnici e scambi di informazioni fra il nostro servizio “ICT & Security” della Direzione Servizi distribuzione gas e i rappresentanti del Centro operativo sicurezza cibernetica della Polizia postale – sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – É un ulteriore tassello che testimonia l’attenzione e l’impegno della società sul fronte della prevenzione di qualsiasi forma di illecito in considerazione della delicatezza dei servizi svolti per la città”.

“Sistemi informatici e reti telematiche attraverso cui si svolgono le funzioni istituzionali di AMG Energia sono da considerare infrastrutture sensibili di interesse pubblico – afferma il dirigente del Centro operativo sicurezza cibernetica della Polizia postale e comunicazioni Sicilia occidentale, Marco Scarpa – Risulta, pertanto, necessario prevenire e contrastare ogni forma di accesso illecito, anche tentato, che potrebbe avere finalità di interruzione dei servizi di pubblica utilità, indebita sottrazione di informazioni o comunque potrebbe essere finalizzato a porre in essere qualsiasi ulteriore attività illecita”.

Attraverso il protocollo d’intesa, che avrà la durata di tre anni ed è rinnovabile, sarà elaborato un modello operativo di collaborazione volto alla condivisione e all’analisi di informazioni idonee a “prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle infrastrutture informatiche di AMG Energia, alla segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti in danno della regolarità dei servizi di telecomunicazione, all’identificazione dell’origine degli attacchi che abbiano come destinazione le infrastrutture tecnologiche gestite da AMG Energia o che traggano origine dalle medesime, alla realizzazione e alla gestione di attività per fronteggiare situazioni di emergenza”. Il protocollo prevede la possibilità di sviluppare attività formativa congiunta sui sistemi e sulle tecnologie informatiche utilizzate, nonché sulle procedure di intervento per prevenire e contrastare tentativi di accesso illecito e sono previste forme di collaborazione con l’obiettivo di implementare soluzioni tecnologiche e infrastrutture necessarie per rendere operativo il protocollo d’intesa.

Nella foto, da sinistra: Francesco Puccio, Eugenio Gioé, Francesco Scoma, Marco Scarpa e ispettrice Barbara Allegra