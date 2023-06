Passante di Palermo, da luglio via al raddoppio ferroviario tra Notarbartolo e San Lorenzo

Via libera al raddoppio ferroviario del passante di Palermo tra le stazioni di Notarbartolo e San Lorenzo. L'attivazione è stata fissata per il 9 luglio, come confermato da fonti Trenitalia, e tra il 2 e 8 luglio la tratta dovrebbe essere chiusa per i lavori propedeutici alla messa in binario del materiale rotabile. Si attende qualche giorno di disagio dunque per i pendolari, non è stato ancora rilasciato nessun orario ma certamente ci saranno delle corse che verranno in meno per quanto riguarda, ad esempio, la metropolitana. Ad essere attivato sarà il binario dispari.

Cosa cambierà? Non molto nell'immediato ma in questo modo potranno essere aumentate le corse (dopo un, eventuale, accordo con la Regione, che è la committente del contratto ferroviario) e anche la velocità delle corse, dato che non dovranno più fare gli incroci per la precedenza.

"Finalmente dopo innumerevoli rinvii viene attivato il doppio binario da Notarbartolo a San Lorenzo. Non si è capito come mai ci sia voluto tutto questo tempo passando da un rinvio ad un altro - dice Giacomo Fazio, presidente del comitato Ciufer -. Cambia ben poco. Se non verranno potenziate le corse il vantaggio sarà irrisorio. Sicuramente però si potranno accorciare i tempi di percorrenza. Aspettiamo fiduciosi".