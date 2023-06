Tappa a Palermo di Conversazioni sul denaro, educazione finanziaria con Banking Academy

Si svolgerà giovedì 8 giugno a Palermo, con inizio alle ore 18 presso Scalo 5B (Via Sadat 13 - Padiglione 5B), il secondo incontro di “Conversazioni sul Denaro”, il nuovo progetto della Banking Academy, ESG Italy di UniCredit, in collaborazione con Equonomics, che ha l’obiettivo di diffondere l’educazione finanziaria con un focus specifico sulle donne.

Nell’incontro, la cui partecipazione è gratuita e potrà avvenire sia in presenza che online, si parlerà di inclusione sociale, diritti e gestione del denaro, valorizzazione delle competenze e scelta dei percorsi migliori. Sapere gestire il denaro favorisce l’integrazione dei giovani che si avvicinano al mercato del lavoro, delle persone inserite in progetti di inclusione e reinclusione sociale, delle famiglie con redditi medio bassi.

L’incontro sarà introdotto dai saluti di Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit, e di Monica Guizzardi, Community Manager Scalo 5B. A seguire interverranno Azzurra Rinaldi, Direttrice della School of Gender Economics presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Claudia Fauzia, Founder Associazione Malafimmina, Giannalisa Fontana, Responsabile Area Commerciale UniCredit Direct Sicilia, Ivana Neffat, Responsabile Programma Banking Academy ESG Italy di UniCredit, Nicoletta Cosentino, Fondatrice del progetto di imprenditoria sociale “Cuoche combattenti”, e Valeria Parrella, scrittrice e drammaturga. L’evento sarà chiuso dall’intervento di Loredana Introini, Presidente Centro Studi Pio La Torre.

“Con questa iniziativa - ha affermato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit - ci rivolgiamo, in particolare, all’universo femminile nella convinzione che la corretta gestione del denaro rappresenti uno strumento imprescindibile per rafforzarne l’autonomia e la capacità di incidere sulle proprie scelte finanziarie così come su quelle della famiglia. In UniCredit crediamo fermamente che investire in educazione finanziaria generi benefici socio-economici e aiuti lo sviluppo sostenibile delle comunità e l’inclusione sociale dei cittadini, soprattutto le categorie considerate più fragili”.

Il progetto Conversazioni sul Denaro è costituito da 4 eventi e 5 video di educazione finanziaria - realizzati con Irene Facheris, formatrice ed esperta di gender studies - e affronta temi fondamentali per l’empowerment economico femminile, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza rispetto alla gestione del denaro e a tutti i modi in cui questa incide sulla nostra vita quotidiana. Nell’ambito del progetto Imprenditrici, avvocate, economiste, attiviste, scrittrici, esperte di terzo settore, psicologhe ed esperte della banca condivideranno la propria esperienza e le proprie competenze focalizzandosi sull’impatto, spesso sottovalutato, che l’educazione finanziaria ha sul potere e l'inclusione femminile e nella prevenzione della violenza economica.

Sostenitori del progetto sono la Fondazione Nazionale Assistenti Sociali, che coinvolgerà i propri aderenti per rafforzarne competenze economiche finanziarie e far crescere la consapevolezza sul rapporto tra capacità di gestire il denaro e prevenzione della violenza economica e Steamiamoci, realtà che ha l’obiettivo di ridurre il divario di genere aumentando le competenze delle ragazze nelle discipline STEM. Il progetto è realizzato con il contributo di: Città Metropolitana di Roma, dell’Assessorato Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità del Comune di Roma; di Città Metropolitana di Milano e Afol Metropolitana di Milano; del Centro studi Pio La Torre, dell’organizzazione LiscaBianca e di Scalo 5B di Palermo; con il Patrocinio dell’Assessorato Welfare, Accoglienza, Accessibilità, Politiche abitative, Diritti Civili, Pari Opportunità e Volontariato del Comune di Lecce e di Unisalento.

La prossima tappa del progetto Conversazioni sul Denaro è in programma a Lecce il 20 giugno.

