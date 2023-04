Lercara Friddi, dopo 15 anni l’Irsap assegna l’area ad un’azienda: occuperà 15 persone

Un nuovo insediamento industriale nascerà nella area industriale di Lercara Friddi: assegnato con gara dall’Irsap un lotto di terreno industriale su delega del demanio della Regione siciliana in cui sorgerà un’azienda. Si tratta di un terreno di circa 3mila metri in cui si insedierà la ditta SB Srl che produce infissi sia in pvc, che in materiali metallici, e che occuperà circa 15 unità di personale.

“Dopo 15 anni, grazie a Irsap questo lotto di terreno è stato assegnato attraverso una gara pubblica. Il mio lavoro con il supporto del direttore Gaetano Collura e del consulente Vincenzo Greco vuole ridare linfa vitale all’ente, attraverso un lavoro di rigenerazione in grado di attrarre investimenti e gestire fondi nazionali e comunitari per lo sviluppo e la riqualificazione delle aree industriali in cui ricadono le due Zes siciliane», dice il commissario straordinario dell’Irsap Marcello Gualdani.

