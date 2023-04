Palermo, il concorso per 46 posti di autista alla Rap: primi ricorsi degli esclusi

Cinque ricorsi sono stati già presentati dai partecipanti al concorso per 46 posti di autista alla Rap. La società ha incaricato il legale Massimiliano Marinelli, specializzato in diritto del lavoro, che la rappresenterà anche in altri eventuali casi analoghi. Alla preselezione, che ha sfornato 206 possibili candidati per la seconda e ultima prova, erano stati esaminati 1.390 con i quiz a risposta multipla. Il 3 maggio gli orali e la graduatoria con i vincitori. Tutti i ricorrenti contestano la legittimità delle procedure adottate nello svolgimento della prima prova per le assunzioni a tempo indeterminato livello 3, stabilite dalla società con una determina nel 2021.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE