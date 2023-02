Palermo, la Fondazione Rimed cerca un amministrativo: avviata selezione riservata ai disabili

La Fondazione Ri.MED, centro di eccellenza per la ricerca biotecnologica e biomedica, è alla ricerca di una figura professionale per potenziare il supporto alle attività amministrative, soprattutto per ciò che concerne la gestione della formazione e il processo di rendicontazione dei progetti finanziati. La risorsa deve aver maturato esperienza professionale con istituzioni universitarie, organismi di ricerca pubblici o privati. La sede di lavoro è Palermo, ma al nuovo assunto potrà essere richiesto di recarsi anche fuori sede, anche per periodi continuativi.

Requisiti essenziali per candidarsi, oltre all'esperienza suddetta, sono la laurea a ciclo unico o specialistica/magistrale e l'appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999 (invalidità superiore al 33%). Saranno requisiti preferenziali invece aver maturato esperienza di rendicontazione di progetti finanziati dall’Unione Europea, aver collaborato con istituzioni universitarie ed organismi di ricerca pubblici o privati e in gestione di attività di formazione a distanza con l’ausilio di Piattaforme e-learning ed essere in possesso di altri titoli post-universitari come specializzazioni, master e attestazione di studi negli ambiti specifici d’area grant.

europei, formazione).

Si richiedono inoltre competenze informatiche del settore, buona padronanza della lingua inglese, capacità di problem solving e altro che può essere visionato sul sito della Fondazione Ri.MED o su liveconcorsi.it.

I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77), dovranno compilare la domanda di partecipazione on line – scegliendo il codice di riferimento Assistente Amministrativo (Rif. AMM/23) – nell’area “lavora con noi” sul sito della Fondazione (http://www.fondazionerimed.com). La selezione si svolgerà nel corso dei prossimi 6 mesi

