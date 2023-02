Palermo, Flavia Pinello alla guida di Confartigianato moda: "Così lavoriamo sul set"

E’ stata rinnovata la categoria della moda a Confartigianato Palermo e Flavia Pinello è la nuova presidente. Già presidente del distretto regionale del fashion, la stilista trentasettenne adesso si trova alla guida del nuovo gruppo di associati di Confartigianato, nella categoria moda, con l’obiettivo di far conoscere i brand locali e creare iniziative, insieme al proprio direttivo, per far sì che si possano accendere i riflettori anche sui più piccoli. Flavia Pinello sarà coadiuvata dal vicepresidente Paolo Pipi e dai consiglieri Claudio Italiano, Lucia La Duca Lucia e Alessandro Fisher.

“Non tutti gli artigiani e le piccole imprese – spiega la neopresidente Pinello – riescono a investire in pubblicità, creazione di cataloghi o a farsi strada anche oltre i confini della propria terra. Dobbiamo fare squadra, diventare una forza che dia sempre più opportunità ai nostri associati. Col nuovo direttivo, in Confartigianato, abbiamo portato una ventata di innovazione e giovinezza. Una categoria moderna, giovane che strizza l’occhio anche a brand più freschi, puntando anche al digitale e a una maggiore comunicazione”.

Flavia Pinello l’estate scorsa ha lavorato come costumista per il film “Oltre”, un triller girato tra Roma, Palermo e Bagheria, con la regia di Giuseppe Celesia, che nel primo semestre del 2023 andrà su Amazon Prime Video e nelle sale cinematografiche. Proprio in questi giorni circola il trailer ufficiale del film. Con la Pinello, sul set, anche altre aziende palermitane che si occupano di fashion.

Sartoria Maqueda ha fornito alcuni outfit per le attrici Daniela Fazzolari (Viola), Martina Palladini (Francesca), Caterina Gabanella (Paola) e Loretta Micheloni (Dottoressa Fiorentini), Fancs V di Simona Elia per i gioielli, Catalano Abbigliamento ha vestito Bruno Bilotta (Commissario) e Sartoria Mobilia ha fornito i costumi degli attori Daniel McVikar (Samuel) e Danilo Brugia (Enrico). “Speriamo che questa sia la prima di una lunga serie di collaborazioni tra il Distretto Mythos Fashion District ed il mondo del Cinema – ha dichiarato Flavia Pinello –. La Sicilia è cambiata, ed è giusto dare spazio e visibilità ad una Sicilia produttiva e dove si fa moda ad alti livelli. Voglio ringraziare le case di produzione per aver dato spazio e visibilità alle nostre aziende e voglio ringraziare le aziende che hanno accolto questa possibilità con impegno ed entusiasmo. Sono sempre più convinta che bisogna cambiare modus operandi. Basta con gli individualismi, meglio il lavoro di squadra”.

