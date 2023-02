Ingv: concorso per 17 posti di lavoro in tutta Italia, anche a Palermo e Catania

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha bandito un concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di 17 persone, con il profilo professionale di Tecnologo – III livello retributivo da destinare alle Sezioni dell’Ingv.

IL BANDO

I posti in tutta Italia

I posti disponibili sono distribuiti secondo i seguenti profili specifici:1 posti di Tecnologo presso l’Osservatorio Nazionale Terremoti, Sede di Roma, per esperto in Elettronica; 2 posti di Tecnologo presso la Sezione di Pisa per esperto in Elettronica; 1 posto di Tecnologo presso la Sezione di Pisa per esperto in Analisi di Laboratorio; 1 posto di Tecnologo presso la Sezione di Palermo per esperto in Analisi di Laboratorio; 1 posti di Tecnologo presso la Sezione Roma 2, sede di Roma, per esperto in Informatica; 1 posto di Tecnologo presso la Sezione Irpinia, Sede di Grottaminarda per esperto in Informatica; 1 posto di Tecnologo presso la Sezione di Pisa per esperto in High performance computing; 2 posti di Tecnologo presso la Sezione Roma 1 per esperto in High performance computing; 1 posto di Tecnologo presso la Sezione di Catania, Sede di Catania, per esperto in Informatica; 2 posti di Tecnologo presso la Sezione di Milano per esperto in Informatica; 3 posti di Tecnologo di cui 1 presso l’Amministrazione Centrale, 1 presso l’Osservatorio Nazionale Terremoti, Sede di Roma, e 1 presso la Sezione di Catania per esperto in Gestione di infrastrutture e progetti; 1 posto di Tecnologo presso la Sezione Roma 1, sede di Roma, per esperto in progettazione di opere e impianti tecnologici per attività in Sardegna.

I requisiti generici

I requisiti generici sono: essere cittadino italiano; ovvero cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea; ovvero cittadino di Paese Terzo (Extra-UE), familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’UE, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino di Paese Terzo (Extra-UE) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174; avere un’età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite massimo consentito per il collocamento al riposo; idoneità fisica all'impiego per il quale si concorre, con la facoltà da parte dell’INGV di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla normativa vigente; godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati cittadini italiani di sesso maschile non esenti; per i candidati stranieri, avere conoscenza della lingua italiana; avere buona conoscenza della lingua inglese; avere buona conoscenza dell’informatica di base.

I requisiti specifici

Diversi i requisiti specifici, in base ai profili specifici richiesti e consultabili all'interno del bando.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro il 6 marzo, ovvero trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – “Concorsi ed esami” esclusivamente in via telematica tramite il portale unico di reclutamento “inPA” della Funzione Pubblica di cui all’indirizzo www.inpa.gov.it. Qualora tale termine venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, lo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente

