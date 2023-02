Palermo, l'Inaf bandisce concorso per l'osservatorio astronomico: si cercano due figure professionali

L'osservatorio astronomico di Palermo «Giuseppe Salvatore Vaiana», che si trova all'interno del Palazzo dei Normanni, ha indetto un concorso pubblico a carattere nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di due tecnologi e di due ricercatori che dovranno occuparsi di mansioni diverse e che saranno inquadrati con un contratto di III livello a tempo determinato full time.

Nello specifico si cerca un esperto di tecnologia che per 18 mesi si occupi dell'acquisizione e del collaudo di strumentazione per la caratterizzazione dinamica di componenti meccaniche e opto-meccaniche e un altro tecnologo che per due anni curi la progettazione e la realizzazione di una camera per simulazioni di atmosfere eso-planetarie per lo studio dell’evoluzione chimica indotta da processi di ionizzazione.

Inoltre, l'Inaf recluterà per 24 mesi un ricercatore per lo svolgimento di attività riguardanti lo studio e lo sviluppo di modelli di sorgenti neutriniche galattiche, con particolare riferimento ai resti di supernova, del confronto con osservazioni multi-messaggero e simulazioni di osservazioni con il rivelatore neutrinico KM3NeT, che saranno realizzati nell’ambito della proposta progettuale “Kilometer Cube Neutrino Telescope for Recovery and Resilience". L'ultima figura professionale richiesta è quella di un ricercatore per lo sviluppo di tecniche per la correzione dell’attività stellare in osservazioni di atmosfere esoplanetarie.

L'avviso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.10 del 7 febbraio 2023 ed è inserito nell'ambito di una proposta progettuale del 28 dicembre 2021 ammessa a finanziamento dal "Piano nazionale di ripresa e resilienza" (Pnrr).

La scadenza per presentare le domande è fissata per il 9 marzo 2023.

© Riproduzione riservata