Termini, al polo Meccatronica il modello di un sistema di automazione logistica

Il modello di un «Mir» (Mobile industrial robots) da implementare per l’automazione dei processi di logistica grazie ai contributi della misura «Cluster Sicilia» sarà mostrato dalla start up Raybotics all’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, che martedì 13 dicembre a partire dalle 9.30, assieme al dirigente del dipartimento Carmelo Frittitta, farà visita al polo Meccatronica Valley di Termini Imerese per conoscere le aziende e le start up innovative che hanno riattivato l’incubatore rimasto chiuso per dieci anni.

L'assessore Tamajo presenterà alle aziende che parteciperanno all’evento le misure «Competitività Sicilia» che prevedono finanziamenti agevolati e a fondo perduto con dotazione finanziaria di 70 milioni di euro. Fra queste «Cluster Sicilia», già avviata quest’estate.

Il presidente del Polo Meccatronica Valley, Antonello Mineo, illustrerà il progetto «Meccatronica Cluster Sicilia», che prevede la realizzazione nell’incubatore di un centro servizi di eccellenza «Industria 4.0» con un investimento di 1,4 milioni di euro.

Gabriele Visco, dirigente di Invitalia, presenterà i progetti approvati e finanziati delle start up innovative del Polo Meccatronica.

