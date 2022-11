Palermo, Bruno eletto al coordinamento nazionale Uilca di Credit Agricole

Il palermitano Roberto Bruno, quarantenne sindacalista della Uilca Sicilia, è stato eletto - al termine del Congresso Nazionale Uilca di Credit Agricole Italia celebrato a Parma nei giorni 7 ed 8 novembre - nella Segreteria di Coordinamento Nazionale Uilca del Gruppo.

"È un successo della Uilca siciliana tutta", ha dichiarato il Segretario Generale UILCA Sicilia Giuseppe Gargano. "L'acquisizione del Credito Valtellinese da parte di Credit Agricole Italia, come tutte le acquisizioni/fusioni/incorporazioni in ambito bancario, ha determinato un superlavoro per le lavoratrici ed i lavoratori ma anche per i nostri sindacalisti aziendali i quali hanno dovuto gestire una fase di cambiamento molto impegnativa. L'ingresso di Roberto nella Segreteria di Coordinamento Uilca del Gruppo Cai è una conferma dell'impegno e del valore di tutta la squadra siciliana, guidata da sempre con competenza ed esperienza dal leader storico in Uilca Creval nonché Segretario Generale Uilca Palermo Flavio Casano".

Roberto Bruno, molto soddisfatto dell'esito del Congresso, ha aggiunto: "Mi impegnerò al massimo per contribuire a migliorare le condizioni lavorative dei miei colleghi, consapevole che dal benessere lavorativo e dalle attenzioni alle lavoratrici ed ai lavoratori potranno soltanto scaturire vantaggi anche per il complessivo clima aziendale.

Da parte mia, non mancherò di rappresentare ai tavoli negoziali le peculiarità della Sicilia e del nostro martoriato sud in un'ottica di crescita e di sviluppo dell'economia del territorio e contestualmente della nostra azienda".

Negli organismi nazionali del Coordinamento è stato eletto, insieme a Roberto Bruno, il rappresentante Uilca Cai di Palermo Armando Di Giovanni.

© Riproduzione riservata