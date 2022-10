Campagna di Panormedil Cpt per la sicurezza sul lavoro: «Serve una cultura della prevenzione»

L'ente Panormedil Cpt ha scelto il cantiere per la realizzazione della sede ferroviaria del raddoppio del tratto Cefalù-Ogliastrillo Castelbuono della linea Palermo-Messina, per lanciare la campagna di sensibilizzazione «Ambienti di lavoro sani sicuri. Alleggeriamo il carico», che ha visto il coinvolgimento anche di una ventina di ingegneri e di architetti oltre ad alcuni rappresentanti del Cpt, dell'impresa Toto, a cui sono stati affidati i lavori del cantiere e con Massimo Montana, in rappresentanza dell'Inail Sicilia e con Giuseppe Scialabba, medico che ha illustrato le patologie e i disturbi muscolo scheletrici riccorrenti in ambito lavorativo.

«Abbiamo voluto che partisse proprio da questo cantiere - spiega il presidente del CPT Palermo Gaetano Scancarello - il nostro segnale forte per promuovere la cultura della sicurezza in tutti i cantieri, che riscontriamo, purtroppo, continua a essere carente e che rappresenta invece una condizione imprescindibile per garantire la tutela dei nostri lavoratori».

«Non è più concepibile infatti - prosegue - che le imprese adottino le corrette misure e gli strumenti adeguati per assicurare l'incolumità dei lavoratori spesso dopo che si verificano gli infortuni sui luoghi di lavoro. Ribadiamo che è fondamentale la prevenzione che si garantisce attraverso i corsi di formazione per le imprese e i lavoratori e non a caso abbiamo scelto per la nostra campagna lo slogan che recita "alleggeriamo il carico per un ambiente di lavoro sano e sicuro" perché solo sovraccaricando sulla sicurezza è possibile invertire questo triste trend di infortuni». «Da tempo ormai come ente - conclude - siamo sempre prima linea per infondere una cultura della sicurezza e siamo sempre disponibili a offrire il nostro supporto per le imprese e abbiamo già in programma altre iniziative future utili per lanciare questo messaggio».

© Riproduzione riservata