Istruttore amministrativo e istruttore tecnico, bandi per due assunzioni al Comune di Polizzi

Indetto dal Comune di Polizzi Generosa un bando di concorso per assunzione a tempo pieno e indeterminato per le seguenti figure professionali: istruttore amministrativo e istruttore tecnico. I posti a disposizione sono uno per ogni categoria.

Questi i requisiti generali per l’ammissione: diploma di istruzione secondaria di II grado per la figura di istruttore amministrativo; diploma di Geometra, ovvero diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici “Costruzioni ambiente e territorio’’, diploma di laurea quinquennale, vecchio ordinamento (DL), in: architettura, urbanistica, pianificazione territoriale e urbanistica, ingegneria civile, edile, edile-architettura, per l'ambiente e il territorio o laurea equipollente per legge, laurea triennale di primo livello in: L17 Architettura, L07 Ingegneria civile o edile, L21 Scienze della pianificazione Territoriale, Urbanistica, paesaggistica e Ambiente, invece, per il ruolo di istruttore tecnico.

Inoltre è necessaria età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo, essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, godimento dei diritti civili e politici, non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti o licenziati da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e comunque con mezzi fraudolenti; conoscenza scolastica della lingua inglese e della materia informatica; idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie previste per il posto: ai sensi del D.lgs. n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i. – art. 41 - comma 2 – il candidato sarà sottoposto a visita medica intesa a constatare l’idoneità alla mansione cui lo stesso sarà destinato. Il giudizio medico positivo sarà indispensabile ai fini dell’assunzione, assolvimento degli obblighi militari imposti dalla legge sul reclutamento (per i candidati italiani di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) oppure posizione regolare nei confronti dell’obbligo previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani).

La domanda va presentata entro il 28 agosto nelle seguenti modalità: consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Polizzi Generosa. La domanda dovrà essere inserita all’interno di una busta chiusa recante, all’esterno, l’indicazione del mittente e l’indicazione della selezione per la quale si concorre. Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: al Responsabile della I Area del Comune di Polizzi Generosa - Piazza Caruso – 90028 olizzi Gene- rosa (PA)). Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata l’indicazione della selezione per la quale si concorre.

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it; specificando, nell’oggetto, l’indicazione della selezione per la quale si concorre, nonché il nome, cognome e indirizzo del candidato. Si precisa che la spedizione via e-mail potrà essere effettuata soltanto servendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata, dando atto che non saranno prese in considerazione e-mail spedite da indirizzi di posta elettronica non certificati o pervenuti ad indirizzi di posta elettronica dell’Ente differenti da quello sopra indicato.

Gli allegati dovranno essere esclusivamente in formato PDF. Nel caso di inoltro della domanda mediante posta elettronica certificata (PEC) farà fede la data di effettiva ricezione da parte del Comune.

