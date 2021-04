Vaccino, a Palermo niente Tosap per le farmacie che aderiscono a campagna

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando stamani ha firmato un’ordinanza per incentivare le adesioni al piano vaccinale da parte delle farmacie di Palermo e per favorire l’attuazione della campagna vaccinale da parte delle stesse.

"In sintesi, l’ordinanza prevede che gli uffici del servizio per la concessione del suolo pubblico e quelli del servizio mobilità dovranno dare priorità alle pratiche giunte dalle farmacie che aderiscono al piano vaccinale, che inoltre saranno esentate dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico in caso di richiesta di spazi esterni per la somministrazione dei vaccini in sicurezza", afferma una nota.

I farmacisti, per ottenere questa esenzione, dovranno produrre unitamente all’istanza di concessione del suolo il modulo di adesione al programma vaccinale, compilato e sottoscritto e inviato ai destinatari firmatari dell’Accordo Quadro Nazionale, dichiarando l’uso per cui viene richiesto lo spazio esterno. Il provvedimento, in pubblicazione, sarà valido fino a cessata esigenza.

© Riproduzione riservata