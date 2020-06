Tari a Palermo, nessun aumento per il 2020 ma i rincari non sono scongiurati

I costi della Tari a Palermo per quest'anno rimangono bloccati. Ma il pericolo di aumenti dal prossimo anno in poi non è scongiurato. Sempre comunque che vada a buon fine la delibera che lascia invariate le tariffe per quest’anno, predisposta dalla giunta secondo l’atto di indirizzo del consiglio comunale e che adesso è al vaglio dei revisori dei conti.

Ma, come si legge nell'articolo di Patrizia Abbate sul Giornale di Sicilia di oggi, sono troppe le incognite sui conti

Rap. Lo chiariscono gli assessori Sergio Marino e Roberto D’Agostino spiegando che «vi sono una serie di elementi che determinano incertezza sui costi complessivi del servizio in città nel 2020, a partire dagli extra costi sostenuti dall'azienda per il conferimento fuori provincia e per finire all'entità delle esenzioni e riduzioni che dovranno essere applicate sulla base dei provvedimenti dell'Arera e dei governi nazionale e regionale»

Soltanto successivamente, ma comunque entro la fine dell'anno, «sarà possibile valutare con precisione i costi complessivi che potrebbero essere maggiori dello scorso anno o uguali».

