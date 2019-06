"Imprese vincenti", cinque aziende siciliane selezionate per la finale

Avimecc e Caffè Moak di Modica, Cuttitta di Licata, Nvp di Messina e Siaz di Enna sono tra le "Imprese vincenti" selezionate da Intesa Sanpaolo tra oltre 1800 piccole e medie imprese in tutta la Penisola.

Le cinque ditte siciliane, così come riporta Andrea D'Orazio in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, hanno raccontato la loro storia e le loro scelte strategiche, a Roma, presso una delle filiali della banca, insieme ad altre nove aziende.

"Sono imprese che hanno sviluppato una particolare “resilienza”, anche grazie a fattori immateriali, e che vogliamo continuare a sostenere in tutte le forme possibili, valorizzando la componente qualitativa del nostro rating". dichiara Pierluigi Monceri, responsabile della direzione regionale Lazio, Sardegna e Sicilia di Intesa Sanpaolo.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE