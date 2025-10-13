Gli Sneakers tornano a Palermo con il tributo ai Depeche Mode: ospite il talento Francis the Drummer

Dopo i sold out delle passate edizioni, tornano a Palermo gli Sneakers con il loro tributo alla band britannica dei Depeche Mode, per una serata all’insegna della grande musica e delle emozioni dal vivo. L’appuntamento è fissato per sabato 18 ottobre alle ore 21 al Teatro Al Massimo, dove gli Sneakers faranno tappa per celebrare i 30 anni di carriera dopo un tour che li ha visti protagonisti sui palchi di tutta Europa.

Gli Sneakers, considerati tra le migliori tribute band dei Depeche Mode a livello internazionale, offriranno al pubblico palermitano uno spettacolo unico, un viaggio tra i successi più iconici della band inglese che ha segnato la storia della musica elettronica mondiale.

Special guest della serata sarà Francis the Drumner, giovanissimo batterista palermitano che, a soli 14 anni, ha già calcato importanti palchi teatrali italiani. La musica scorre nel suo DNA: frequenta il liceo musicale ed è già stato ammesso, in anticipo sui tempi, al Conservatorio di Palermo, dove continuerà a perfezionare la sua formazione artistica.