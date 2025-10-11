Fabrizio Corona porta "Falsissimo" al Teatro Golden di Palermo

Corona arriva a Palermo con Falsissimo, il suo nuovo spettacolo dal vivo, in programma sabato 25 ottobre 2025 alle ore 21 al Teatro Golden di Palermo. Dopo aver raccontato la propria visione della realtà attraverso parole e immagini, Corona sceglie adesso il linguaggio del teatro per esprimersi con corpo, voce e musica. Sul palco sarà accompagnato dalla sua band, in un mix di verità e finzione, tra luci e ombre, maschere e rivelazioni, per condurre il pubblico in un viaggio intenso fatto di racconti e frammenti di vita.

Al centro dello spettacolo ci sono la cronaca, i «paradossi» della giustizia italiana e le vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista negli ultimi anni. Con il suo stile, Corona propone una narrazione personale che attraversa fatti, situazioni e personaggi noti. Falsissimo nasce come format per il web e adesso diventa un’esperienza teatrale, dove parole, musica e immagini si fondono per dare forma a un racconto che riflette sul confine sottile tra realtà e rappresentazione.