Wine Sicily Palermo Off: il 12 ottobre concerto di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni

Una novità per il pubblico del Wine Sicily Palermo Off: per motivi logistici indipendenti dall’organizzazione, gli Zero Assoluto non saranno presenti alla serata di domenica 12 ottobre. L’evento al Parco Piersanti Mattarella – Giardino Inglese di Palermo è confermato e vedrà protagonista Francesco Sarcina, voce e anima de Le Vibrazioni, pronto a regalare al pubblico palermitano un concerto ricco di energia e intensità.

L’artista milanese, amato per successi come Dedicato a te, Ovunque andrò e In una notte d’estate, porterà sul palco un live che ripercorre la sua carriera, alternando momenti rock e atmosfere più intime. Il Parco Piersanti Mattarella – Giardino Inglese si trasformerà così in un palcoscenico vibrante di emozioni, nel cuore verde della città. La serata, con inizio alle ore 20:00, si aprirà con il live dei Fancies, band palermitana dal sound pop elegante e nostalgico, capace di fondere cantautorato, sonorità vintage e grande presenza scenica.