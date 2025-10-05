Palermo, in passerella tra moda e beneficenza al Défilé d’Amour

Nato dal Rotary Club Palermo Teatro del sole, il défilé è ormai un appuntamento fisso: lo scorso anno ha raccolto 10 mila euro (l’anno prima 16 mila) tutti destinati al progetto internazionale End polio now, volto a debellare la poliomielite nel mondo. Ma questa edizione, invece, ha un sapore diverso perché aggiunge un tassello, considerato che parte del ricavato sarà devoluto al reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Aiuto Materno.

«Questa edizione - dice l’organizzatrice e vicepresidente del club, Mariafrancesca Franco - non è solo una passerella ma un abbraccio che unisce moda, impegno e solidarietà. Ogni luce che si accende sul palco è un riflesso di ciò che possiamo fare insieme». Che poi, i protagonisti dell’evento altro non sono che i soci e socie del Rotary, mariti e mogli, figli e giovani modelle e modelli. Tutti pronti a calcare la passerella indossando i capi messi a disposizione gratuitamente da diverse aziende della città. «Défilé d’Amour - conclude la rotariana - è una serata che punta a far emozionare i presenti, ma soprattutto vuole cambiare concretamente almeno un piccolo pezzo di mondo». È possibile accedere solo su su invito. Per informazioni, contattare il numero 393 9926325.