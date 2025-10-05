La via dell’Elisir: dalla stele alchemica del Tibet a Monte Pellegrino

Da Nord a Sud, oriente e occidente, la ricerca del divino e la sete di risposte hanno mosso i tentativi millenari di trovare l’Elisir, la parola sacrale, la scintilla che permetta di sondare l’insondabile e comprendere quella “cosa unica”, citata nell’antichissima Tavola Smeraldina: «E poiché tutte le cose son e provengono da una, per la meditazione di una, così tutte le cose sono nate da questa cosa unica mediante adattamento».

L’alchimia, che potrebbe sintetizzarsi come l’arte segreta di trasformare la materia e illuminare lo spirito, ha da sempre affascinato gli esseri umani. Nata attingendo all’antica cultura egizia, greca e araba, ha lasciato dietro di sé profonde tracce continuando a interessare anche nel nostro presente. Tale ricerca ebbe, nel lontano passato, tra i suoi maggiori artefici soprattutto abati che trascorrevano notti insonni tra le mura impenetrabili delle loro abbazie.

La ricerca ha interessato soprattutto quella che fu la Fucina Alchemica della Corte Medicea e la traduzione del Corpus Hermeticum - copia di 14 trattati attribuiti al Tre Volte Grande Hermes - commissionata nel 1463 da Cosimo di Giovanni de’ Medici (1389-1464) a Marsilio Ficino, ispirò il pensiero ermetico e neoplatonico rinascimentale, dando impulso alle ricerche sulla bellezza, sapienza, intelletto e corporeità umana come espressioni della luce divina. Era necessario ritenere la conoscenza, cardine dell’esistenza e considerare l’ignoranza come il vero male dell’anima. San Tommaso D’Aquino nel suo “L’alchimia. Trattato della Pietra Filosofale” raccomandando al discepolo di «non essere loquace ma custodisci la tua bocca e, come un figlio dei sapienti, non gettare le perle ai porci», precisò: «Avendo pace con Dio, tieni sempre fisso in mente il fine della tua opera; tieni per certo che, se avrai costantemente presenti queste regole che a me furono date da Alberto Magno, non dovrai andare in cerca di re e potenti».