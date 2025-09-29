Nella Cattedrale di Palestrina l’abbraccio dei cori dedicati al Principe della musica: Palermo presente

Su invito della Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, tre cori che portano il nome del grande maestro si sono incontrati in un evento dal forte valore artistico e simbolico:

L’incontro ha offerto un viaggio musicale tra le pagine meno eseguite del repertorio palestriniano, dove austerità e intimità, supplica e luminosa polifonia si sono intrecciate in un dialogo capace di restituire al pubblico la profondità spirituale e la chiarezza della scrittura del maestro rinascimentale.

Per il coro palermitano – storica formazione dell’Associazione musicale Arturo Toscanini, attiva da oltre quarant’anni – si è trattato della prima esibizione nella città di Palestrina: un debutto che ha assunto un alto valore simbolico, riportando nella Cattedrale dove il compositore fu organista e cantore le sue pagine immortali. Un traguardo che suggella un percorso segnato da importanti partecipazioni in Italia e all’estero, e che segna anche l’avvio della nuova stagione concertistica 2025/2026.

Oltre alla musica, l’evento ha avuto il respiro di una vera e propria alleanza culturale, sancendo un patto di amicizia tra tre cori che condividono nome e missione: custodire e diffondere l’eredità del “Principe della Musica”, riportando all’attenzione capolavori rari e nuove prospettive interpretative. Un passo avanti concreto nella missione di divulgazione e nella costruzione di progetti comuni tra i cori omonimi.

Il pubblico, numeroso e caloroso, ha accompagnato la serata trasformandola in un’esperienza di comunione artistica, spirituale e umana.

La Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, i maestri e i coristi coinvolti hanno reso possibile un incontro che resterà impresso come uno dei momenti più significativi delle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita del grande compositore.